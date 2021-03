Quels sites internet polluent le plus ?

Reddit, Pinterest et Nintendo font partie des sites internet qui polluent le plus au monde. A l'inverse, Wikipédia, LinkedIn et H&M font partie des bons élèves en matière de pollution numérique, selon un classement établi pas Uswitch.

Regarder des vidéos, partager des photos, réaliser des emplettes. Chaque activité que nous réalisons sur internet correspond à une empreinte carbone numérique. Mais quels sites polluent le plus et quels sont les plus écologiques ?