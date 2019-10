Quelques gestes suffisent pour mettre 59% d'aliments en moins à la poubelle.

Quelques gestes simples, et 59% de gaspillage alimentaire en moins: 250 ménages se sont soumis à une expérience qui semble montrer que, dans les foyers, la clé de la chasse au gaspi réside dans la prise de conscience.



La prise de conscience pour un réel changement

Dans quatre régions de France, ces familles aux profils variés ont participé pendant deux mois à une "opération-témoin" sur les habitudes à la maison menée par l'Agence nationale française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe).

Elles ont d'abord été invitées à peser leurs déchets, à comportement constant. Puis, un mois plus tard, à choisir trois gestes (établir ses menus à l'avance, regarder les dates de conservation avant d'acheter, préparer les bonnes quantités, s'adapter aux dates de péremption...) pour évaluer la différence.

Résultat: des pertes réduites de 59%, soit l'équivalent de 11.300 repas économisés au total sur un an pour ces 250 ménages.

En moyenne, 345 kg de nourriture sont gaspillés par an par personne en Belgique ! Alors qu'en France, le gaspillage alimentaire est évalué à 150 kilos de déchets par personne et par an (domicile, restaurant, lieu de travail, etc). On peut mieux faire!

A domicile, l'expérimentation "montre qu'il est possible de réduire de beaucoup le gaspillage grâce à des gestes simples," note l'Ademe.

De petites quantités mises bout à bout

Pour les particuliers, le plus dur est "la prise de conscience", qui "ne va pas du tout de soi", note Emily Spiesser, chargée de mission consommation responsable. "Gaspiller c'est mal vu, personne n'a l'impression de gaspiller. Pourtant, quand on regarde de plus près, parfois ça peut être en petites quantités, mais mises bout à bout, cela peut être important."

Il y a aussi ces pertes moins visibles: les restes de soupe, le lait des céréales, les sauces...

Dorothée Cognez, salariée de Familles Rurales, une des trois associations partenaires de l'expérience, a participé "par curiosité", convaincue de "ne pas gâcher". "Grosse surprise! On était à 31 kilos par personne, au-dessus de la moyenne nationale!" Dans la poubelle ou l'évier partaient la bouteille de lait à moitié bue, "surtout des liquides, et du poisson ou de la viande encore emballés mais périmés".

Cette famille de Seine-de-Marne a concentré ses efforts sur "la façon d'acheter: on fait des listes de courses et on compte combien de repas prévoir dans la semaine. Avant, j'achetais trop de choses. On est tombé à 18 kilos de déchet (par tête), moins 43%!".

Conservation des aliments : le meilleur moyen anti-gaspi

Trois mois après la fin de l'opération, tous les foyers continuent à appliquer les gestes choisis, assure l'Ademe.

Parmi les mieux ancrés: veiller à la conservation des aliments (en connaissant ses stocks au frigo et dans les placards). Celui jugé le plus facile par les participants: ne pas jeter ses restes.

On peut s'aider d'astuces suggérées sur le site https://zero-gachis-academie.fr/. Par exemple des recettes pour agrémenter ses restes. Ou des calculs simples pour préparer les portions justes.

L'enjeu n'est pas des moindres: prélèvement inutile de ressources naturelles, émissions de gaz à effet de serre évitables (3% du total en France), déchets supplémentaires... Mondialement, 25% à 30% de la nourriture produite est "gaspillée ou perdue", soulignait cet été le Giec (experts climat de l'ONU), qui a placé la question au cœur de son rapport sur l'usage des terres.