Quelques astuces pour éviter le gaspillage lorsque vous confectionnez votre bûche de Noël !

C'est décidé : cette année, vous préparerez votre propre bûche de Noël. Pour imiter les grands chefs, vous pèserez tout au gramme près et vous suivrez leurs meilleurs conseils, ce qui générera une grande quantité de restes. Pour ne rien jeter, on a chiné pour vous les meilleures astuces et recettes pour tout réutiliser. A vos spatules !

C'est la préparation la plus symbolique en matière de gaspillage alimentaire lorsqu'il s'agit de pâtisserie ! Pour réussir à glacer une bûche entièrement et obtenir un résultat harmonieux, on a besoin d'une quantité de matière plus importante que nécessaire.

Le glaçage miroir, à base de glucose, de sucre et de gélatine, qui est le plus souvent utilisé, peut être congelé. Lors de la réutilisation de la préparation, il faudra prendre le soin de la mixer à nouveau afin d'obtenir une texture homogène. Le glaçage peut se conserver une semaine au réfrigérateur. Il peut ainsi être réutilisé pour faire briller le dessert du réveillon du 31.

Autre option : faire fondre le glaçage et ajouter du mascarpone. On délaie et on obtient un nouveau glaçage que l'on pochera aisément sur des petits gâteaux moelleux, comme les cupcakes.