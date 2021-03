Quelles sont les villes où il fait bon être végétarien ?

Dans quelle ville du monde aurez-vous le plus de chance de trouver votre bonheur si vous avez banni la viande de votre régime alimentaire ? Londres arrive en tête d'un classement qui répertorie 75 villes du monde faites pour les végétariens, devant Berlin et Munich.

Dites-nous ce que vous mangez, nous vous dirons où habiter. Et plus spécifiquement si vous ne mangez pas de viande. C'est la démarche de la plateforme Nestpick, qui a dressé un classement des 75 villes du monde les plus adaptées pour les végétariens.

Où trouve-t-on, par exemple, le plus de restaurants et d'événements (salons, festivals) spécialisés dans les régimes végétariens ou végétaliens ? Quelles sont les villes qui offrent le meilleur rapport qualité-prix pour les fruits, légumes et protéines végétales ?