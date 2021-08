Quelles sont les villes du monde où la qualité de l'air est la meilleure ?

Ce classement a été établi à partir d'un rapport 2020 sur la qualité de l'air réalisé par l'expert suisse en qualité de l'air IQAir. Les pays et les villes ont été évalués selon leur taux de concentration en particules fines (PM2,5).

L'entreprise anglaise HouseFresh a réalisé une cartographie des 50 villes les plus polluées dans le monde. Alors que les "mauvaises élèves" sont toutes situées en Asie, c'est une métropole d'Australie qui remporte la palme de "l'air le plus pur".

La ville la plus polluée en 2020 est Hotan (Xinjiang, Chine), avec une concentration en PM2,5 de 110,2µg/m³. Ce taux élevé de particules fines est, d'après les auteurs de l'étude, directement lié aux tempêtes de sable locales. La ville de Hotan est en effet située à la limite sud-ouest du désert de Taklamakan, le plus grand désert de sable mouvant du monde.

Parmi les 50 villes les plus polluées au monde, 49 se trouvent au Bangladesh , au Pakistan , en Chine et en Inde .

La deuxième ville la plus polluée du classement se trouve en Inde. A Ghaziabad, dans l'État d'Uttar Pradesh, la concentration en PM2,5 est de 106,6µg/m³. "Connue pour être la porte d'entrée de son État d'origine, l'ampleur du trafic est probablement à l'origine des niveaux élevés de pollution atmosphérique", commentent les auteurs de l'étude.

Enfin, Manikganj (Bangladesh) occupe la troisième place, avec un PM2,5 de 80,2µg/m³. "Le Bangladesh étant l'un des pays qui se développent le plus rapidement au monde, avec un secteur industriel qui croît à un rythme de 13% par an, les véhicules et les émissions industrielles sont les principaux responsables de la pollution atmosphérique dans ce pays de 165 millions d'habitants", note le rapport.