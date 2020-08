Quelles sont les races de chiens préférées des internautes ?

Le golden retriever prend la tête de ce classement avec plus de 4,5 millions de recherches sur Google enregistrées à travers le monde entre les mois de juin et juillet derniers. Ce résultat n'est pas très surprenant car les golden retrievers attirent grâce à leur gentillesse et leur personnalité très tolérante , qui font d'eux l'animal domestique familial par excellence.

Le rottweiler : bien dressé, c'est un compagnon loyal

La deuxième race de ce classement est plus étonnante. C'est le rottweiler, avec plus de 4,3 millions de recherches effectuées sur Google au cours des six derniers mois, à en croire SEMrush.

Malgré leur silhouette robuste et intimidante, les rottweilers bien dressés sont loyaux, aimants et de bons chiens de garde. On notera cependant que dans certains pays comme la France mais aussi l'Espagne et le Portugal, certaines restrictions viennent encadrer l'acquisition des bouviers allemands, l'autre nom des rottweilers.