Quelles fleurs planter pour aider et protéger les abeilles ?

Nos abeilles meurent - L’envers du décor dans 7 à la Une - 13/04/2019 En 30 ans, les populations d’insectes ont chuté de près de 80% en Europe. Un déclin massif qui touche notamment les abeilles. Or, ces pollinisateurs sont indispensables à la culture des fruits et légumes. La disparition de cette espèce pourrait drastiquement modifier nos habitudes alimentaires… Mais comment expliquer cette disparition brutale ? Qui en est responsable ? Rencontre avec deux apiculteurs à Bruxelles et en Wallonie.