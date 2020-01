Que sait-on de la future Twingo électrique?

Un an après la présentation à Genève de la nouvelle Twingo, Renault s'apprête à lancer une version tout électrique de sa célèbre citadine.

Une proche cousine de la Smart

La Twingo Z.E. bénéficierait donc de la même motorisation que la Smart EQ Forfour, les deux voitures étant cousines et partageant la même plateforme technique. Pour rappel, la Smart EQ forfour est dotée d'un moteur de 60 kw (80 ch) et d'une batterie de 17,6 kWh lui octroyant une autonomie d'environ 130 km.

Le lancement de la Twingo Z.E. se ferait courant 2020, uniquement en Europe. Elle viendrait ainsi grossir un peu plus l'offre de citadines électriques, aux côtés de la Smart EQ forfour mais aussi de la Volkswagen e-up!, de la déclinaison électrique de la Seat Mii et de la Skoda Citigo-e iV, toutes disponibles entre 20.000 et 30.000 euros.