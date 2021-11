Que faire des vieux câbles et smartphones qui dorment dans nos tiroirs ?

Vos tablettes, smartphones et câbles de recharge s'accumulent dans vos tiroirs ? Il existe des solutions pour leur offrir une seconde vie digne de ce nom : reconditionnement, revente, recyclage. En plus de libérer de la place dans vos rangements, vous ferez un geste pour la planète. Et si vous profitiez de la Semaine européenne de réduction des déchets (du 20 au 28 novembre) pour vous y mettre ?