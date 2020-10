Que faire des places de parking libérées dans les villes sans voiture ? Des cafés, des bureaux, des ateliers...

La maire de Paris Anne Hidalgo vient d'annoncer la suppression de 70.000 places de parking, soit la moitié de la capacité totale de la capitale, d'ici 2026. Des mètres carrés soudain libérés. La transformation de ces espaces s'accélère : quelles solutions pour les réaménager ?

Anne Hidalgo a appelé les internautes à réfléchir à la transformation des places de parkings de la capitale en espace "plus apaisé, plus sûr, plus végétalisé" via une consultation citoyenne. "Que feriez-vous de 10 m² en bas de chez vous ?" demande-t-elle sur son compte Twitter.

