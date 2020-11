Quand le vélo électrique conquiert les Pays-Bas

La bicyclette est une véritable institution aux Pays-Bas, une nation qui compte plus de vélos que d'habitants. Désormais, les Néerlandais adoptent en masse le vélo électrique, qui se vend aujourd'hui plus que la bicyclette classique, selon une étude de l'Institut néerlandais pour l'analyse des politiques de transport (KiM) pour le Ministère des infrastructures et de l'environnement.

Le pays compte plus de vélos (environ 22,9 millions) que d'habitants (17,2 millions). Avec un ratio de 1,3 vélo par habitant, il est le pays au monde où la bicyclette est la plus populaire. Pour justifier cet engouement, les Néerlandais associent la pratique du vélo au bien-être (c'est bon pour la santé et ça déstresse).