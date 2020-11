Quand Google détermine où il vaut mieux planter des arbres en ville

Avec le réchauffement climatique, les hommes vont avoir de plus en plus besoin d'ombre et de fraicheur dans les grandes villes. Pour cela, ils ont notamment besoin d'arbres, de beaucoup d'arbres même

A travers un tout nouvel outil, baptisé Tree Canopy, Google offre la possibilité d'avoir une vision très précise de la végétalisation d'une ville afin de pouvoir déterminer où planter des arbres, là il n'y en a pas encore assez.