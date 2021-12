Qu’est-ce que ça ferait de tomber dans un trou noir ?

Beaucoup se demandent quel serait l’effet de tomber dans un trou noir. Un artiste en effets visuels vous donne un aperçu de cette impression.

Il est des choses que l’on ne pourra jamais vivre (et c’est pas plus mal) comme par exemple tomber dans un trou noir. Puisque les trous noirs fascinent pas mal de monde, un artiste en effets visuels s’est demandé à quoi l’expérience pouvait bien ressembler.

Alessandro Roussel, un français, a créé la vidéo à 360° permettant de visualiser ce qu’il se passerait (potentiellement) en tombant dans un trou noir. La vidéo donne l’impression d’avancer dans un couloir lumineux. Comme l’explique le nerdist, si vous n’avez pas l’impression d’être dans un trou noir, c’est parce que la lumière s’étire devant vous.

D’après le français, à la fin de votre voyage, vous seriez debout sur une planète entourée d’un cercle de lumière, avant d’être comprimé par le trou noir. Une vision très réjouissante, n’est-ce pas ?

Si la science derrière ne suit peut-être pas à 100% (bien que la vidéo se base sur une théorie de la relativité), on sait que l’imagination des artistes peut parfois précéder les résultats et preuves scientifiques. Comme le trou noir d’Interstellar, créé en 2014 qui se trouve finalement extrêmement proche de ce qui aura été la première photo d’un trou noir des années plus tard.