Qu'est-ce qu'un vrai smartphone écologique en 2020 ?

En effet, aujourd'hui plusieurs critères permettent à un smartphone d'être le plus respectueux possible de l'environnement.

Un système modulaire

L'idéal serait de pouvoir conserver le même smartphone plus de 5 ans. Malheureusement, entre l'obsolescence programmée et les petits dégâts du quotidien, c'est rarement le cas. Or il existe une solution pour changer simplement d'écran, de batterie ou encore d'appareil photo : la modularité. Cela consiste à fournir un appareil doté de modules interchangeables, pour une approche plus durable. Dès lors, plutôt que de changer de smartphone au moindre problème, il suffit simplement de renouveler ce qui ne marche plus. Cela revient moins cher et c'est mieux pour la planète.