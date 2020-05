"Pandémie" pour la femelle et "Quarantaine" pour le mâle : deux pumas sont nés récemment dans un zoo de l'est du Mexique, un espoir pour cette espèce en danger dans le pays.

"Pandémie" et "Quarantaine", l'avenir d'une espèce menacée

Pumas mexicains : deux naissances au zoo, espoirs pour la sauvegarde de l'espèce - © VICTORIA RAZO - AFP

Avec ces noms, "Pandemia" et "Cuarentena" en espagnol, "il s'agit de faire prendre conscience au monde entier que nous devons être plus responsables et unis face à la crise", a expliqué Gonzalo Rodriguez, responsable du zoo Africa Bio Zoo.

Les deux petits pumas viennent grossir les rangs de l'espèce "Puma concolor", protégée au Mexique car considérée comme en voie d’extinction dans ce pays.

Selon M. Rodriguez, les taches sur le pelage des bébés pumas disparaissent au bout de quelques mois.

Les parents de "Pandémie" et "Quarantaine" appartiennent à une famille de pumas récupérés dans un cirque après la promulgation d'une loi en 2015 interdisant les spectacles avec des animaux au Mexique.