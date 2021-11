Puma planche sur une version biodégradable de son modèle "Suede"

L'équipementier sportif Puma annonce le lancement d'un projet pilote circulaire visant à expérimenter une version biodégradable de son modèle le plus emblématique, la Suede. Pas moins de 500 personnes pourront participer à l'expérimentation "Re: Suede - No Time For Waste" qui vise à optimiser la gestion des déchets dans l'industrie de la chaussure.

La basket pourrait être transformée en compost à usage agricole

Avec sa nouvelle expérimentation, "Re : Suede - No Time For Waste", c'est à l'après-produit, et plus particulièrement à la gestion des déchets, que s'attaque Puma. Ce nouveau projet pilote se traduit par l'expérimentation d'une version biodégradable de sa Suede, modèle lancé en 1968. Cette édition spéciale sera conçue à partir de matériaux durables dont le daim tanné Zeology, le TPE biodégradable et les fibres de chanvre. Quelque 500 participants sélectionnés en Allemagne pourront se joindre à ce projet pilote, qui verra le jour en janvier 2022. Ils pourront porter le modèle pendant six mois avant de la renvoyer à Puma. L'objectif est de s'assurer de la longévité de la sneaker, mais aussi de sa biodégradabilité. Les chaussures seront ensuite réceptionnées dans le centre de recyclage Valor Compostering B.V., propriété d'Ortessa Groep B.V., basé aux Pays-Bas. "Le but de cette étape est de déterminer si du compost de Grade A peut être produit à des fins agricoles", explique Puma. La marque entend partager les résultats de cette recherche pour permettre à l'ensemble de l'industrie de la chaussure d'améliorer sa gestion des déchets.

Une première expérience en 2012 s'était soldée par un échec