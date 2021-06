Protéger les abeilles des pesticides : une start-up trouve l’antidote

La disparition des abeilles est un fléau pour notre environnement, pour la vie. C’est pourquoi, face à l’urgence, une start-up s’y est mise dare-dare et plus que jamais pour nous proposer une solution concrète et innovante : ils ont mis au point une microparticule contenant une enzyme qui préserverait les abeilles des pesticides !

On sait tous les effets néfastes des pesticides sur notre environnement et notamment sur les abeilles qui voient leurs colonies disparaître. En Belgique, on soutiendrait un taux de mortalité des colonies d’abeilles, en raison des pesticides, établi à 23% là où la France, la Suède ou les Pays-Bas soutiendraient quant à eux un taux maximum de 7%.

" James Webb a découvert qu’une enzyme, très précisément la phosphotriestérase (OPT), aurait la capacité de protéger les abeilles contre les effets néfastes de certains pesticides. Or, on le sait : les pesticides, notamment les néonicotinoïdes, sont dangereux pour les abeilles".

Si les tests furent plus que persuasifs et convaincants, ils visent une validation de plus grande envergure. Ce remède innovant devrait déployer ses ailes, au fil du temps, et notamment :

outre-Atlantique en 2022

en Europe en 2023

Cet antidote efficace butinerait ainsi Outre Atlantique et sur notre continent mais revêt toutefois dans son champ d’action quelques contraintes comme celle de :

devoir être appliqué et renouvelé toutes les trois semaines

n’être exploitable que principalement, voire exclusivement, pour les ruches des apiculteurs

ne couvrir que les abeilles domestiques et non celles butinant librement dans la nature

On peut souligner toute l’avancée scientifique et extraordinaire de telles recherches et tous les bienfaits pour la nature, pour les abeilles. Et de conclure ainsi, just Bee Happy !