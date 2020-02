Prix Pinocchio 2020: l'entreprise d'engrais Yara désignée championne du "greenwashing"

Une communication bien huilée

Trois candidats étaient en lice: le géant laitier français Lactalis, l'entreprise norvégienne d'engrais Yara et le groupe français spécialisé dans la viande Bigard. Et le grand gagnant est... la firme d'engrais chimiques Yara.

"On ne la félicite pas pour: sa promotion agressive d'engrais chimiques nocifs pour le climat et la santé et son modèle insoutenable", explique l'association Les Amis de la Terre.

"Yara se cache derrière le concept ronflant de 'climate smart agriculture' pour promouvoir ses engrais de synthèse aux impacts terribles sur le climat, la biodiversité et les paysans."

"Nourrir le monde et protéger la planète": des objectifs ambitieux et de belles promesses qui constituent le leitmotiv de Yara, firme fondée en 1905 à Oslo qui compte plus de 16.000 employés et implantée dans 60 pays du monde.

La vérité des activités de Yara s'avère bien moins reluisante: "Ses émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 20% entre 2009 et 2017 et l'usage de produits chimiques provoque de graves dommages sur le climat, la santé, l'air et l'eau", pointent les fondateurs du Prix Pinocchio.