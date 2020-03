"Ici il y a du thym, du basilic, du curcuma, trois sortes de menthe, de la lavande et bientôt on aura des fraises", dit fièrement Lia de Souza en dressant un improbable inventaire botanique : nous sommes dans une favela proche de Sao Paulo.

Ruelles défoncées, maisons inachevées, canapés éventrés

Près de Sao Paulo, la favela verte de "Lia l'espérance" - © NELSON ALMEIDA - AFP

Dans le grand potager, la Brésilienne de 57 ans donne ses instructions au garçon qui apporte une brouette de cette terre rouge sur laquelle tout pousse : papayers, bananiers et même bougainvillées fuchsia et hortensias roses. "Nous avons aussi toutes sortes de plantes médicinales", se réjouit Lia. Sur la parcelle de culture écologique, elle montre aussi la serre pleine de semis et, plus loin, le compost.

Dans la "favela verte" de Vila Nova Esperança, dont Lia est élue "leader" depuis dix ans, rien ne se perd, tout se récupère.

Ici règne l’éthique de la permaculture : à une heure du centre de la mégapole congestionnée de Sao Paulo, la favela, qui domine la luxuriante Mata (forêt) Atlantica, se veut respectueuse de l’environnement, des hommes, autosuffisante et fondée sur le partage.

Bien sûr, les roses et les marguerites du jardin n’empêchent pas Vila Nova Esperança de ressembler aux 1650 favelas du grand Sao Paulo : ruelles défoncées, maisons inachevées, canapés éventrés en plein air et sacs en plastique qui volent. Mais la favela écologique de Vila Nova Esperança a reçu plusieurs prix et a son compte Facebook. C’est dans cette communauté de 3000 âmes que "Lia l’espérance", comme on l’appelle aussi, a bâti son "rêve".