Près de 5 millions de déchets d'emballages alimentaires récoltés en une journée sur les plages du monde

Pour la première fois depuis plus de 30 ans, les emballages alimentaires figurent en tête de liste des déchets trouvés sur les plages, devant les mégots de cigarettes. C’est ce que révèle un nouveau rapport de l’ONG Ocean Conservancy.

Selon le rapport de l’ONG de sauvegarde des écosystèmes marins Ocean Conservancy, 943.195 bénévoles ont retiré près de 32,5 millions de déchets lors du nettoyage international des côtes de 2019 effectué dans 116 pays.

Les emballages alimentaires (sachets de chips et de bonbons, canettes vides, etc) arrivent en tête de cette inquiétante liste avec 4.771.602 déchets (la plupart en plastique non recyclable) récupérés en l’espace d’une seule journée sur 39.358 kilomètres de plages et de voies navigables. Un triste record qui surpasse le nombre de mégots de cigarette retrouvés (4,2 millions).

"De plus en plus de plastiques liés à l’alimentation se retrouvent dans notre environnement, où ils persistent et menacent indéfiniment la faune sauvage", déplore Allison Schutes, directrice de l’International Coastal Cleanup de l’Ocean Conservancy.

Parmi les autres déchets en plastique récoltés, l’ONG a comptabilisé 1,9 million de bouteilles en plastique, 1,5 million de bouchons et 942.992 pailles et touillettes.