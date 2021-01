Pourquoi vous devriez éteindre votre caméra pendant une visioconférence ?

La pollution numérique - Le Scan - 21/09/2020 On est tous de plus en plus collé à notre smartphone, on passe notre temps à regarder des vidéos en streaming, on envoie des e-mails, des messages, des photos ou encore on fait plusieurs dizaines de recherches sur internet par jour. Mais sans avoir toujours conscience que tous ces gestes ont un impact environnemental important. C’est ce que l’on appelle la pollution numérique.