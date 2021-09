Pourquoi vivre sur Mars à long terme serait impossible ?

La planète Mars est un fantasme depuis longtemps pour l’humanité mais, même si de nombreux scientifiques et milliardaires travaillent sur le projet, est-ce que la vie à long terme sur Mars est vraiment possible ?

Selon une récente étude, publiée dans Advancing Earth and Space Science, le séjour des astronautes ne pourrait pas excéder 4 ans à cause des radiations émises par les rayonnements solaires et cosmiques. En plus du fait qu’il n’y a pas d’eau, peu d’oxygène, qu’il y fait extrêmement froid et que le sable y est corrosif. Hyper sympa comme endroit !

Selon le Dr Mikhail Dobynde et ses collègues, les voyages vers et depuis Mars, comprenant les missions sur place ne devraient pas dépasser un cycle de 11 ans. Ils expliquent dans leur article que les astronautes seront exposés aux rayons cosmiques provenant de l’espace interstellaire (de trous noirs, supernovæ, etc.) et aux particules énergétiques émises par le Soleil. Tous les 11 ans, le soleil est au maximum dans son activité donc il faut voyager dans une fenêtre entre ces expositions trop violentes.