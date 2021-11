Pourquoi Singapour, Zurich ou Oslo sont considérées comme les villes les plus "intelligentes" au monde

Singapour arrive en tête du classement Smart City Index 2021, qui recense les villes les plus impliquées dans la technologie, mais aussi les questions écologiques, sanitaires et sociétales. La cité asiatique devance Zurich et Oslo. Autant de villes qui, selon leurs habitants, ont parfaitement géré la crise de la Covid-19 et tendent à devenir rapidement résilientes.