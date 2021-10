Pourquoi les VTC polluent plus qu'une voiture particulière ?

Aux États-Unis, les services de voitures de transport avec chauffeur, les VTC, se vantent de participer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre dans les grandes villes, en plus de fluidifier le trafic. Or ce n'est pas si simple. Une récente étude démontre en effet que si ce type de véhicule s'avère en moyenne moins polluant sur un trajet donné, cet avantage se retrouve réduit à néant sur la journée en comptant tous les kilomètres réalisés hors course.