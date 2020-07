Pourquoi les vêtements sont-ils si compliqués à recycler ?

Une composition hétéroclite qui rend le recyclage complexe Pour l’instant, seulement 13,6% des vêtements et chaussures jetés aux États-Unis sont recyclés. À l’échelle mondiale, seulement 12% des matériaux utilisés dans les vêtements finissent par être recyclés. Comparé aux objets en papier, en verre et en plastique PET qui ont des taux de recyclage de 66%, 27% et 29% aux États-Unis, il est clair que les vêtements sont en retard. Une grande partie du problème vient de la fabrication de nos vêtements. Les tissus qui sont utilisés sont des combinaisons complexes de fibres, de fixations et autres accessoires. Ils sont fabriqués à partir de mélanges de fils naturels, de filaments fabriqués à la main, de plastiques et de métaux qui rendent le recyclage compliqué. "Par exemple, un t-shirt 100% coton contient de nombreux autres composants tels que des étiquettes et des fils à coudre qui sont généralement fabriqués à partir d’un autre matériau comme le polyester", explique Chetna Prajapati, qui étudie les moyens de fabriquer des textiles durables à l’Université de Loughborough au Royaume-Uni. "De même, une paire de jeans est faite de fil de coton qui est généralement mélangé à de l’élasthanne et à d’autres composants tels que des fermetures à glissière, des boutons et du fil à coudre en polyester et teint en utilisant une gamme de colorants."

Un recyclage lent, expertisé et cher Le tri manuel des textiles en différentes fibres et types de matériaux demande beaucoup de travail, est lent et nécessite une main-d'œuvre qualifiée. L'utilisation croissante de mélanges de tissus modernes dans les vêtements empêche de laisser les machines faire cette opération. Cependant, des chercheurs européens ont développé des techniques qui utilisent des caméras hyperspectrales pour mieux identifier les différents types de tissus. Une fois triés, les colorants qui ont été appliqués sur les tissus doivent être retirés afin de pouvoir réutiliser les fils.

Les vêtements recyclés ne redeviennent pas vêtements Actuellement, très peu de vêtements qui sont envoyés pour être recyclés sont en fait transformés en nouveaux vêtements. Les vieux pulls en laine, par exemple, peuvent être transformés en tapis, le cachemire peut être recyclé pour créer des costumes. Malgré l’existence de ce processus, en 2015, moins de 1% des vêtements usagés étaient recyclés de cette manière. On peut alors penser que le meilleur moyen de se débarrasser de ses vêtements serait de les donner à des œuvres de charité qui pourront donner nos anciennes tenues à des gens dans le besoin. Ce qui, au départ, était une bonne idée est devenu un transfert du problème de base. Les magasins et œuvres de seconde main reçoivent trop de textiles et doivent en faire le tri. Si les vêtements sont trop vieux, abîmés, de mauvaise qualité ou simplement passés de mode, ils doivent les jeter et le problème reste donc le même.

Un recyclage efficace mais à très petite échelle Il existe des technologies de recyclage des fibres, mais elles ne sont utilisées qu’à petite échelle. Généralement, les techniques peuvent être séparées en recyclage mécanique et chimique. "Les mélanges de tissus sont les plus adaptés au recyclage mécanique des fibres, où les tissus sont déchiquetés et tirés pour les transformer en fibres de longueur plus courte", explique Prajapati. Une longueur de fibre plus courte produit des tissus de qualité et résistance inférieures, de sorte que les résultats de ce type de recyclage ne peuvent pas être utilisés pour les vêtements. Au lieu de cela, ceux-ci ont tendance à être "recyclés" pour produire d’autres matériaux en fibres composites tels que de l’isolation thermique ou des tapis dans l’industrie du bâtiment. Certains chercheurs ont trouvé des moyens de créer une isolation acoustique à partir de vieilles fibres textiles, d’autres ont découvert une technique pour séparer efficacement les mélanges naturels et synthétiques et capturer les deux types de fibres, sans perdre aucune des fibres dans le processus. Les idées et les expériences germent mais la mise en pratique à l’échelle industrielle reste un défi.