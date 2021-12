Pourquoi les Japonais ont du mal à se tourner vers les voitures électriques (alors qu'ils adorent l'hybride)

Ces deux dernières années, les ventes de voitures électriques ont explosé dans tous les pays. Tous ? Non ! Un pays d'irréductibles automobilistes réfractaires au tout électrique résiste encore et toujours. Alors qu'ils plébiscitent les solutions hybrides, les Japonais boudent en effet les modèles 100% électriques. Des problèmes d'infrastructures et de constructeurs locaux encore trop peu impliqués sont en cause.