Pourquoi les feuilles changent-elles de couleur en automne ?

L’automne arrive et, avec lui, le thé chaud, le plaid et les jolies couleurs dans les arbres. Mais pourquoi les feuilles changent-elles de couleur ? Et pourquoi certaines deviennent rouges, d’autres oranges et certaines jaunes ?



Pourquoi les feuilles tombent-elles ?

Les journées ensoleillées relativement chaudes d’automne favorisent la création de sucre dans les feuilles. Les nuits relativement froides, mais pas glaciales, agissent ensuite comme un déclencheur, l’arbre va récupérer tous les nutriments contenus dans les feuilles et ensuite créer une protection entre la feuille et la branche pour garder ces nutriments pour l’hiver comme l’explique Maxiscience. Durant ce processus, une partie des sucres reste dans les feuilles et aura un impact sur la couleur qu’elles prendront.

Le principal signal adressé aux arbres est la durée du jour : des jours plus courts indiquent à un arbre qu’il est temps d’arrêter la photosynthèse – le processus par lequel la lumière du soleil et l’eau se combinent pour créer la nourriture de l’arbre – et de s’arrêter pour l’hiver, comme le précise à CNN, Ed Sharron, spécialiste de la communication scientifique au Northeast Temperate Network du National Park Service au Vermont.

Pourquoi certaines feuilles deviennent oranges ou jaunes ?

Lorsque la photosynthèse s’arrête, la chlorophylle des feuilles qui les fait paraître vertes se décompose. Les feuilles des différentes essences d’arbre ont des pigments flavonoïdes pour le jaune ou caroténoïdes pour l’orange. Ces pigments sont déjà présents dans les feuilles mais sont cachés sous le vert jusqu’à ce que la chlorophylle se décompose au moment où les températures descendent.

La couleur des feuilles sera d’autant plus vive que l’écart de température entre le jour et la nuit est grand. Plus les nuits sont fraîches et les jours doux, plus les couleurs seront éclatantes.

Pourquoi d’autres feuilles deviennent rouges ?

Les feuilles qui reçoivent le plus de lumière du soleil développeront des feuilles rouges car les sucres à l’intérieur sont "cuits" et donnent ces pigments anthocyanes rouges qui ne sont pas présents dans la feuille dès le départ comme pour le jaune et l’orange. C’est le même processus qui fait que de nombreuses pommes ne sont rouges que du côté faisant face au soleil.