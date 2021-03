Pourquoi le bitcoin consomme-t-il 10 fois plus d'électricité que Google ?

Des chiffres "impressionnants par rapport à des pays de taille moyenne ou à d'autres nouvelles technologies comme les véhicules électriques (80 TWh en 2019) mais plus modérés par rapport à d'autres technologies comme l'air conditionné et les ventilateurs, qui consomment 2.000 TWh par an", relève George Kamiya, analyste à l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Pourquoi le bitcoin est-il si énergivore ?

Si des centres de données géants sont dédiés au bitcoin à travers le monde, c'est parce qu'ils convoitent une juteuse récompense.

Le code du bitcoin prévoit que les personnes qui participent au réseau, appelés "mineurs", prouvent par ailleurs leur travail en résolvant des équations complexes, qui n'ont pas de rapport direct avec les transactions. En échange, ils reçoivent automatiquement une récompense en bitcoins toutes les dix minutes.

C'est un des principes fondateurs de la star des cryptomonnaies, créée en 2008 par un ou des anonymes qui voulaient une monnaie numérique décentralisée : la "proof of work" ou preuve de travail, qui vise à garantir l'intégrité du réseau.

"Même si de nouvelles machines utilisent moins d'électricité, vous allez en utiliser encore plus" pour recevoir une part plus importante des bitcoins versés aux mineurs, estime Michel Rauchs, qui a participé à la création du CBECI. Et avec un prix du bitcoin à plus de 55.000 dollars, les mineurs tournent à plein régime.