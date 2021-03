Pourquoi Gliese 486 b, une exoplanète très proche de nous, intéresse-t-elle les scientifiques ?

Selon l’étude publiée dans la revue Science , l’exoplanète, détectée en 2016 par le télescope Spatiale TESS, tourne autour d’une naine rouge en 1,47 jour et est qualifiée de super-Terre rocheuse.

Une nouvelle exoplanète a été détectée dans notre "proche banlieue", à seulement 26 années-lumière : Gliese 486 b. Elle intéresse particulièrement parce que cette planète rocheuse pourrait avoir une atmosphère qui nous permettrait d’en apprendre plus sur l’habitabilité des exoplanètes.

Les super-Terres ne sont pas des planètes super-habitables dont les conditions de vie seraient plus adaptées encore que sur notre Terre. Ce sont des planètes qui font entre 1 et 10 fois la masse de la Terre. Gliese 486 b fait environ 1,3 fois le rayon de la Terre mais est 2,81 fois plus massive !