Pourquoi et comment les abeilles font-elles du miel ?

Si vous pouvez, achetez plutôt du miel auprès de producteurs locaux . De cette manière, vous aiderez la biodiversité, les emplois locaux et l’écosystème de votre région puisque, comme on le sait, les abeilles pollinisent les plantes et participent au cycle de la vie .

On vous voit venir avec la question fatidique : mais si elles produisent du miel pour survivre, les apiculteurs les tuent en prenant le miel de la ruche ? Pas de panique, comme l’explique leroyaumedesabeilles , une colonie en bonne santé peut produire deux ou trois fois la quantité de miel dont elle a besoin (cela représente entre 20 et 30 kg de miel par ruche), ce n’est donc pas un problème si les humains en prennent (une part raisonnable).

Les abeilles font du miel pour manger , comme vous ! Se nourrissant au printemps et en été du nectar des fleurs, elles doivent se créer un garde-manger pour l’automne-hiver où les fleurs ne sont plus là.

Le miel est généralement fabriqué à partir de nectar, un liquide sucré composé d’eau, de fructose, de glucose, d’acides aminés et de protéines, produit par les fleurs pour attirer les abeilles et répandre leur pollen. La butineuse récolte le nectar puis le conserve dans son jabot (une espèce d’estomac à miel) où des enzymes vont décomposer les sucres complexes (le saccharose) en sucres simples (glucose et fructose), moins susceptibles de cristalliser et plus digestes, comme l’explique Mesabeilles.fr.

Quand la butineuse a fini son tour et revient à la ruche avec le nectar, le pollen et parfois le miellat (une substance épaisse et visqueuse, produite des excréments de petits insectes), une ouvrière prend le relais. Elle aspire le nectar du jabot de la butineuse, ce passage d’un jabot à un autre permet d’ajouter de la salive et des sucs enzymatiques pour la bonne conservation du miel.

Les ouvrières déposent ensuite le nectar dans des alvéoles en forme d’hexagone, faites à partir de la cire d’abeille (qui a d’ailleurs de nombreux bienfaits). Le nectar est très liquide et, pour que sa conservation soit la meilleure possible, il faut le déshydrater. Futura-sciences explique que les ouvrières vont alors battre des ailes pour augmenter l’évaporation et réduire la teneur en eau (passant de 80% à 18%). Le sucre qui est très présent dans le miel permet aussi sa meilleure conservation en empêchant les bactéries et les champignons de se développer.

Une fois la bonne texture obtenue, les ouvrières vont refermer les alvéoles avec la cire jusqu’à ce qu’elles aient besoin de les ouvrir pour manger ou nourrir les larves.