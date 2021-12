Pourquoi Elon Musk a-t-il autant d’enfants ?

Selon CNBC , Elon Musk aurait dit, à un évènement du Wall Street Journal, qu’il n’y aurait "pas assez de personnes" sur la planète et aurait également affirmé que les taux de natalité faibles et en baisse rapide sont "l’un des plus grands risques pour la civilisation". En opposition avec de nombreux scientifiques qui maintiennent que la planète n’a pas la capacité de subvenir aux besoins essentiels de 8 milliards de personnes si l’on continue comme aujourd’hui.



Le taux de natalité est impacté directement et indirectement par le changement climatique. En effet, le corps humain répond à son environnement et évolue plus ou moins vite pour s’adapter à son milieu. Récemment, on se rend compte que le pénis humain rétrécit, que le corps humain change à cause de la pollution et du climat. De plus, des chercheurs de l’UCLA, ont montré dans une étude que le nombre de naissances aux États-Unis a chuté pendant neuf mois après un épisode de canicule extrême. Ils prouvent ainsi la réticence à faire des enfants dans un monde ravagé par des catastrophes multiples.

"Je ne saurais trop insister sur ce point, il n’y a pas assez de monde."

Malgré cela, Musk a affirmé que "tant de gens, y compris des gens intelligents, pensent qu’il y a trop de gens dans le monde et pensent que la population devient incontrôlable. C’est complètement le contraire".

Avoir 6 enfants aujourd’hui serait, selon lui, donner le bon exemple à la population afin d’éviter les prévisions démographiques récentes de l’ONU qui prévoit 2 milliards de personnes en moins que prévu pour 2100. Le capitalisme et le fonctionnement du marché aujourd’hui ("toujours plus") ne pourront pas fonctionner si l’on diminue la population, une perspective effrayante pour les fortunes qui se sont bâties sur le modèle actuel.

D’après Musk, si l’on ne fait pas plus d’enfants, notre civilisation va s’effondrer…