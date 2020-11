Pourquoi certains dinosaures avaient-ils un si long cou ?

Les sauropodes sont les plus gros animaux à avoir marché sur Terre. Ces dinosaures au long cou pouvaient mesurer la longueur de trois autobus scolaires et étaient si lourds que le sol devait trembler sous leurs pas. Cette espèce de dinosaures, cependant, n’a pas toujours été aussi gigantesque. Au cours des 50 premiers millions d’années de leur histoire évolutive, les sauropodes étaient beaucoup plus diversifiés. Bien que certains étaient déjà grands (jusqu’à 10 mètres de long), l’espèce comprenait surtout des animaux bien plus petits et légers qui n’étaient pas plus gros qu’une chèvre. De plus, l’espèce était composée d’individus marchant sur 4 pattes mais également sur deux. Une recherche, publiée dans la revue Proceedings of the Royal Society B, pense avoir trouvé la raison de l’évolution de l’espèce vers ces mastodontes aux longs cous.

Comment ces dinosaures au long cou sont-ils devenus si grands ? Les sauropodes mesuraient jusqu'à 40 mètres de long et pesaient 70 tonnes - © MUSEO EGIDIO FERUGLIO - AFP Après qu’une nouvelle espèce de petit dinosaure a été découverte en Argentine, les dernières découvertes fossiles en Patagonie (Amérique du Sud) ont jeté un nouvel éclairage sur ce mystère. Une équipe de paléontologues a découvert l’un des premiers grands sauropodes connus et des fossiles de plantes entourant le dinosaure fournissent des preuves du climat et de l’écosystème dans lesquels vivaient les espèces de dinosaures nouvellement identifiées. Lire aussi : Un enfant de 12 ans découvre un fossile de dinosaure en randonnée avec son père Avec ces nouvelles informations, la nouvelle recherche suggère que la taille énorme du sauropode était probablement une réponse à un changement de climat il y a 180 millions d’années au début du Jurassique. Cette transformation évolutive a été déclenchée par des éruptions volcaniques massives dans l’hémisphère sud qui ont entraîné un changement de flore qui a formé le régime des sauropodes herbivores.

La lave a changé le climat et la flore de l’hémisphère sud Il y avait des coulées de lave s'étendant sur plus d'un million de miles carrés - © Joshua Paul Shefman - Getty Images/500px "Il (y avait) des coulées de lave s’étendant sur plus d’un million de miles carrés. C’est beaucoup plus grand que tout ce que nous avons vu à l’époque humaine. De grandes quantités de CO2 et de méthane ont été libérées dans l’atmosphère et il y a un réchauffement du climat à l’échelle mondiale", a déclaré Diego Pol, chercheur principal au Musée de paléontologie Egidio Feruglio en Argentine par courrier électronique à CNN. Lire aussi : Il y a 23 millions d’années, la Terre était plus chaude et les plantes absorbaient beaucoup plus de CO2 "Mais nous ne savions pas quel était l’effet de cette crise mondiale sur les écosystèmes terrestres. Notre manque de connaissances était dû au fait que les sédiments contenant des dinosaures et des plantes de cet âge particulier sont très rares." Le changement de régime alimentaire a entraîné la disparition de nombreux groupes de sauropodes et une seule lignée a survécu – les grands sauropodes connus sous le nom d’eusauropodes. Bagualia alba (le dernier spécimen découvert en Patagonie) devait probablement peser 10 tonnes (l’équivalent de deux éléphants d’Afrique) mais plus tard dans leur évolution, les sauropodes mesuraient jusqu’à 40 mètres de long et pesaient 70 tonnes.

Changement de végétation et climat plus rude Les grands conifères ont fini par dominer l'environnement plus chaud et plus aride - © PietroPazzi - Getty Images En particulier, c’est le changement de végétation dans un climat plus rude qui a conduit à l’extinction de la plupart des sauropodes. Les grands conifères ont fini par dominer l’environnement plus chaud et plus aride. Lire aussi : À l’intérieur d’un œuf de dinosaure, la surprise des scientifiques ! "Les seuls qui ont survécu à cette crise étaient les eusauropodes. Ils ont longtemps été considérés comme des mangeurs en vrac, avec des dents et des mâchoires capables de couper et d’avaler toutes sortes de plantes, y compris les conifères. De plus, nous avons constaté que l’émail des dents de Bagualia était environ 7 fois plus épais que celui des autres herbivores qui ont disparu. Cela leur a permis de se nourrir des feuilles coriaces des conifères", explique Pol, se référant à la nouvelle espèce de dinosaure.