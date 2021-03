Pour lutter contre le gaspillage, optez pour la nouvelle tendance de mode consignée.

Pour lutter contre le gaspillage des matières premières, des marques font le pari de vêtements consignés. Le principe est simple : on se sert du vêtement, puis on le ramène à la consigne, comme une bouteille de lait.

Recycler des vêtements ou leur offrir une seconde vie, on connaissait déjà. Mais voilà que débarquent sur le marché du prêt-à-porter des vêtements avec une consigne. Il s'agit du même principe que les bouteilles en verre : on utilise, puis on renvoie.

Ce concept étonnant répond pourtant à l'une des plus grandes problématiques de la mode, et de la fast fashion plus particulièrement : celle du gaspillage.