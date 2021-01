Pour leurs enfants, les parents se tournent facilement vers la seconde main.

Réalisée en partenariat avec l'Institut Poll&Roll, l'enquête a interrogé un échantillon de 1.000 Français âgés de 18 à 65 ans. Parmi eux, 49% ont déclaré avoir au moins un enfant de moins de 18 ans, tandis que 51% n'en ont pas. Pour les sondés, acheter d'occasion est une pratique qui entre de plus en plus dans les mœurs, même si 41% admettent ne pas encore avoir réussi à franchir le pas.

Des motivations plus économiques qu'environnementales

Si les objets de puériculture reconditionnés ont autant la cote auprès des sondés, c'est en priorité pour des raisons de budget (68%), facteur qui surpasse de loin l'envie de consommer plus responsable (28%) ou la recherche d'un produit non disponible à l'état neuf (4%).

D'après l'enquête, les femmes sont plus nombreuses que les hommes (65% contre 52%) à privilégier les objets d'occasion (55%).

La volonté de consommer de façon plus durable est également plus marquée chez ces dernières (32% contre 23% chez la gent masculine).

Comme on pouvait s'y attendre, les couples avec enfant(s) sont les plus enclins à se tourner vers la seconde main (84%) ainsi que les célibataires avec enfant(s) (78%). Toutefois, 37% des couples et célibataires sans enfant ont déjà acheté un produit d'occasion destiné à un bambin.