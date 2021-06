Pour la fast fashion, le plastique est (malheureusement) toujours fantastique !

Malgré leurs engagements et promesses en faveur d'une mode plus circulaire et responsable, certains géants de la fast fashion conçoivent toujours une majorité de leurs vêtements avec des plastiques nocifs pour l'environnement.

Une nouvelle étude révèle même que près de la moitié des vêtements répertoriés sur les e-shops de certaines des plus grandes marques de fast fashion basées au Royaume-Uni sont entièrement fabriqués à partir de nouveaux produits pétrochimiques.