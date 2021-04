Pollution plastique : un outil de prévision pour aider les Galapagos

L'Institut de recherche océanographique et atmosphérique d'Utrecht a donc développé un outil numérique permettant rendre plus efficace le nettoyage, impossible à réaliser sur la totalité du littoral des Galapagos, faute de moyens financiers.

Le dispositif vise à localiser en amont l'arrivée des déchets sur les côtes afin de cibler les points les plus pollués et les plus accessibles au nettoyage.