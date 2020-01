Pollution en Chine: "Progrès impressionnants" mais ozone en hausse

Des mesures efficaces

Le niveau moyen des particules très fines PM 2,5 a chuté de 27% entre 2015 et 2019, selon l'organisme CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air). La tendance est encore plus marquée pour le dioxyde de soufre, irritant pour les voies respiratoires, dont le niveau moyen a chuté de 55% sur la même période. Un "progrès très impressionnant", note le CREA.

Les progrès ont été obtenus principalement grâce à des mesures "de bout de chaîne", en filtrant les polluants avant qu'ils n'entrent dans l'atmosphère, souligne Lauri Myllyvirta, auteur de l'étude.

Ces dernières années, "la plupart des centrales électriques au charbon ont été modernisées pour se conformer aux nouvelles normes d'émissions. Actuellement, l'accent est mis sur la mise en œuvre de modernisations similaires dans l'industrie sidérurgique", a déclaré M. Myllyvirta. Mais "si la consommation de charbon continue d'augmenter, il sera de plus en plus difficile de faire des progrès en matière de qualité de l'air", souligne-t-il.