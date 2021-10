Plutôt fada de la bouture ou empoté du rempotage : où en êtes-vous niveau plantes ?

Il y a ceux qui leur donnent des petits noms, ceux à qui on ne confierait pas un cactus, ceux qui customisent leur pot. En matière d’amoureux des plantes, les profils ne se ressemblent pas. D’abord on achète une plante, puis on lui parle, puis sans qu’on s’en aperçoive, on en est déjà à lui donner un petit nom et regardant des tutos sur l’arrosage. Et vous, où en êtes-vous ?