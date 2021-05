Plus de la moitié des déchets plastiques dans le monde sont produits par 20 entreprises

Seulement vingt entreprises sont à l'origine de la production de plus de la moitié des déchets plastiques à usage unique générés dans le monde. Les 100 premières entreprises du classement sont responsables de 90% de ces déchets.

Les plastiques à usage unique, qui représentent plus d'un tiers des plastiques produits chaque année, sont une source de pollution de l'environnement, et plus particulièrement encore des océans, où finissent chaque année entre 5 à 13 millions de tonnes de ces déchets.

Dans son dernier rapport, The Plastic Waste Makers Index, la Minderoo Foundation a identifié les entreprises qui produisent à partir de combustibles fossiles les cinq polymères à l'origine de la grande majorité des déchets plastiques à usage unique dans le monde, mais aussi celles qui ont amorcé un virage pour créer une économie circulaire des plastiques.