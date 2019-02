Plus de 5.700 lapins, hamsters et autres animaux de compagnie laissés à l'abandon dans un élevage français

Entassés dans des cages, certains étaient mutilés, d'autres morts. C'est ce qu'a découvert 30 Millions d'Amis (officiel) dans un élevage français. Une opération d'urgence a été lancée par la Fondation pour tenter de les sauver.

"Moi, je suis un peu resté bouche bée, je suis dans la protection animale depuis presque 10 ans. Je ne pensais pas qu'en animalerie, c'était comme ça que ça se faisait, en élevage aussi intensif", s'alarme Christophe Fayard du refuge SPA de Haute-Loire.

Des conditions déplorables

Plus de 5.700 lapins, hamsters et autres animaux de compagnie ont été retrouvés dans un état désastreux, dans un élevage du sud de la France. Tournées par la Fondation 30 Millions d'Amis, les images montrent des animaux entassés dans des cages, blessés, mutilés voire morts pour certains. Le propriétaire a dû cesser son activité pour des raisons sans lien avec son travail. Problème: des milliers d'animaux se sont retrouvés abandonnés sur les lieux. Pour remédier à cette situation, la Fondation 30 Millions d'Amis a lancé une opération d'urgence à la fin de l'année 2018, pour tenter de les sauver.

...mais légales

Dans les allées de l'élevage, ce que les membres de la Fondation découvrent est glaçant. "On voit ici qu'on a des directives européennes pour les poules pondeuses et même les poules pondeuses sont mieux loties. Là, on est uniquement sur du sol grillagé, l'animal ne peut pas se mettre à l'abri, ne peut pas se coucher tranquillement, ses pattes passent toujours à travers. C'est uniquement pour que les excréments et les urines passent à travers. Pour de la surproduction. On n'est même pas dans le confort de l'animal. Et on dit que ça, c'est la légalité?", s'insurge Arnaud Lhomme, enquêteur de la Fondation 30 Millions d'Amis. Autre découverte macabre: des animaux dans des congélateurs, probablement à destination des possesseurs de reptiles ou autres.

Pour recueillir les animaux, la Fondation 30 Millions d'Amis a lancé un appel auprès de nombreuses associations. Les animaux ont pu éviter l'euthanasie en étant placés dans des familles d'accueil et des refuges.

"Il faut adopter et ne pas acheter. Là, c'est la face cachée des animaleries. Il y a tellement d'animaux qui sont dans les refuges et que vous pourrez rendre heureux. Au lieu de faire du commerce sur la vie des animaux", conclut Arnaud Lhomme.