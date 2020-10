Plébiscitée, la lentille verte fragilisée par les aléas climatiques.

Des récoltes annuelles très en dessous de la moyenne

La reine des lentilles vertes bénéficie d'une appellation d'origine protégée (AOP) depuis 2008. Elle est cultivée par près de 900 agriculteurs sur un territoire très restreint, qui profite d'un micro-climat.

Mais les récoltes de cette année sont décevantes. En cause, la sécheresse de l'hiver et du printemps, suivie d'un intense épisode pluvieux au mois de juin, puis d'un été très sec. "La lentille reste une plante fragile, très sensible aux excès climatiques", explique Philippe Boyer, président de l'organisme de défense et de gestion de la lentille verte du Puy.

Chaque gousse contient habituellement deux lentilles : "Cette année, c'était une, voire zéro !", témoigne Paul Dumas, cultivateur bio près de Borne (Haute-Loire) depuis 1976.

Pour Laurent Cordaillat, plusieurs facteurs expliquent cette "annus horribilis". "La première semaine d'avril a été froide, ce qui n'a pas favorisé la croissance des plants. Et puis ensuite, ça a été sec. Les champignons et les pucerons sont apparus bien plus tôt et en bien plus grand nombre que prévu." Résultat, des plants petits, parfois même pas récoltables...