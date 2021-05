Plastiques : de l'intelligence artificielle pour trier mieux et recycler davantage.

"Si l'on veut recycler davantage, on a un besoin d'affiner le tri, qui est sans commune mesure avec ce qu'on faisait avant", résume Antoine Robichon, directeur adjoint de Citeo, l'éco-organisme français en charge des déchets ménagers.

"Il faut encore affiner" et "en tout cas pour une partie du flux plastique, trier en deux étapes" avec un système de "surtri" , poursuit-il.

Les centres de tri doivent en effet répondre au cahier des charges des recycleurs , qui veulent des plastiques bien triés par types de résine et sans impuretés (pas de restes alimentaires ou d'autres matières).

L'intelligence artificielle et le contrôle continu optimisent le tri

Le recours à l'intelligence artificielle fait partie des innovations sélectionnées en février par Citeo. Ainsi le projet OMNI, mené par Valorplast en partenariat avec Total et la start-up Recyclye, utilise l'intelligence artificielle pour différencier les plastiques alimentaires et non alimentaires, un élément clé du tri pour optimiser le recyclage circulaire de ces produits.

Un autre projet, Qualixo, de la start-up Lixo, vise à mesurer la qualité du tri en continu sur la chaîne de tri, dès l'entrée des lots collectés jusqu'à la composition en sortie, alors que le contrôle se fait d'habitude par échantillons. Le système permet, avec une petite caméra, de caractériser les différents types de plastiques par leur forme.

Les images sont traitées en continu, alimentant des algorithmes de reconnaissance, et les données sur la composition du flux de déchets sont envoyées aux opérateurs.

"On apporte un tableau de bord sur lequel toutes ces informations sont enregistrées avec des graphes donnant le débit, la composition et des alertes s'il y a un objet dangereux", explique Marjorie Darcet, directrice générale de Lixo.