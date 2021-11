Plastique, trajets en avion et vêtements neufs : ce que les Européens se disent prêts à sacrifier pour la planète

Des changements de vie qui tendent à plus de sobriété, même si la nature des "efforts" varie selon les pays : si 44% des Britanniques sont prêts à limiter leurs achats de nouveaux vêtements, ce chiffre passe par exemple à 32% en France et à 29% en Italie. Les Français sont en revanche les premiers à mentionner l'usage réduit de la voiture (35%) tandis que les Allemands mettent davantage l'accent sur le fait d'éviter l'avion (30% contre 24% chez les Français).

Concrètement, ces convictions se traduisent par une volonté de faire l'impasse sur certaines habitudes , notamment arrêter d'utiliser de plastiques non recyclables (45%), limiter l'achat de nouveaux vêtements (34%), laisser la voiture au garage plus souvent (34%), éviter de prendre l'avion pour se rendre à l'étranger (25%) ou encore manger moins de viande (15%).

Globalement, 90% des sondés pensent "avoir un certain niveau de responsabilité personnelle dans la lutte contre le changement climatique".

Réalisée auprès de 14000 citoyens dans huit pays d'Europe (Allemagne, Espagne, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni), l'enquête s'est intéressée aux attentes et engagements des consommateurs vis-à-vis du changement climatique.

Si le sentiment d'urgence semble bien présent chez l'ensemble des sondés, les citoyens européens ne sont, d'un pays à l'autre, pas convaincus au même niveau de l'importance du rôle qu'ils ont à leur échelle. Les Espagnols, les Italiens et les Anglais pensent par exemple que la responsabilité au niveau individuel est "très importante" (respectivement 38%, 33% et 32%), contre 25% pour les Néerlandais et 21% pour les Français.

Ces réponses ne doivent pas nécessairement être interprétées comme un manque d'engagement ou d'intérêt pour la protection de l'environnement mais plutôt comme une forte attente vis-à-vis des instances au pouvoir décisionnel plus grand. Parmi les Français sondés, 62% jugent par exemple "important" (voire "extrêmement important") que les gouvernements et les grandes entreprises prennent des mesures immédiates pour stopper les effets du changement climatique.

Les Européens ne sont toutefois pas dupes quant aux engagements prétendument "verts" des marques.

42% estiment d'ailleurs que les entreprises qui pratiquent l'écoblanchiment devraient être sanctionnées par des pénalités financières imposées sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires et/ou des bénéfices.