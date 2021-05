"Plasticroûte" : quelle est cette nouvelle forme de pollution ?

Mardi, le Petit Larousse illustré a dévoilé le contenu de son édition 2022 à paraître en juin... avec l'arrivée de pas moins de 170 mots ! Parmi eux, "plasticroûte", qui décrit une nouvelle forme de pollution identifiée en 2016 par des biologistes portugais. On vous en dit plus sur ce drôle de terme. Vous êtes sur une plage et contemplez les roches du littoral. Sur les parois, pas de mousse d'algue ou de bigorneaux mais une couche étrange teintée de bleu, qui ne ressemble à aucune espèce vivante. Et pour cause : il s'agit de fragments de plastique rejetés par les océans, puis incrustés dans les rochers.

Le phénomène a été observé pour la première fois à Madère Cette découverte désolante a été faite en 2016 par des scientifiques portugais de Centre des sciences environnementales et marines (MARE) de Lisbonne, lors d'une expédition sur l'île de Madère, située au sud-ouest du Portugal, dans l'océan Atlantique. À leur retour dans la capitale, les chercheurs décident d'enquêter pour étudier ces fragments de plus près. Ces derniers retournent à plusieurs reprises sur l'île de Madère entre 2017 et 2019 et constatent que cette nouvelle forme de pollution est exponentielle. En juin 2019, l'équipe de chercheurs publie une étude intitulée "Plasticrusts: A new potential threat in the Anthropocene's rocky shores" ("Croûtes de plastique : Une nouvelle menace potentielle sur les rivages rocheux de l'Anthropocène"). Selon les travaux, ces croûtes de plastique recouvriraient 9,46% de la surface rocheuse de l'île de Madère.

Un dépôt composé de déchets plastiques rejetés par la mer Rapidement après la publication de cette étude, le terme "plasticroûte" commence à se répandre comme une traînée de poudre dans les médias. Prononcé à voix haute, le mot peut faire sourire à cause de sa consonance amusante. Mais l'existence du phénomène auquel il se réfère l'est beaucoup moins. Les fragments retrouvés dans les roches sont constitués de polyéthylène, un plastique utilisé pour la fabrication de nombreux objets du quotidien : emballages, sacs, bouteilles... Si le plasticroûte a été repéré sur l'île de Madère, ce n'est vraisemblablement pas le seul endroit au monde où l'on peut l'observer.