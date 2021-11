PlantLife, le TikTok des amoureux des plantes

Une nouvelle application ressemble à TikTok à s'y méprendre. Elle s'appelle PlantLife et on peut y scroller ou uploader des photos de plantes. Car ce nouveau réseau social américain veut faire chavirer le cœur des amoureux de la feuille et rassembler au même endroit les petits commerçants du jardinage.

L'appli "où les gens et les plantes s'épanouissent"

PlantLife est une plateforme "où les gens et les plantes s'épanouissent". Son interface de scroll infini rappelle largement celle de TikTok. Mais au lieu d'y trouver des hordes d'ados qui se teignent les cheveux, chantent et/ou dansent en duo, l'appli fait swinguer le cœur des propriétaires de plantes. On y trouve des plantes donc, des plantes et encore des plantes. Mais pas n'importe lesquelles puisqu'il s'agit des vôtres, de celles de votre voisine (si elle est inscrite) ou d'un propriétaire aux Etats-Unis, pourvu qu'il ait un iphone et téléchargé l'appli. Pour s'inscrire, il faut compléter son profil avec sa photo mais aussi celle de chacune de vos plantes, complétée d'un descriptif. Car pour le moment, l'appli ne propose pas d'identification automatique. Une fois inscrit, vous pouvez papoter avec vos homologues, demander des conseils et même acheter des plantes auprès de petits commerces.

70% des milléniaux se déclarent "parents" d'au moins une plante

Qu'a-t-elle de plus que les autres applis ? Son succès à beaucoup à voir avec le casting du trio fondateur. On retrouve la PDG Leslie Mullins, ex-Nike et Apple, le chef de produit Taylor Vignali, qui a occupé des postes de directeur de la création et d'UX dans ces mêmes entreprises, et la responsable des plantes Lana Pappas, paysagiste et designer basée à San Francisco. Pas étonnant, du coup, que les trois acolytes aient flairé le bon filon. Selon le média américain Fast Company, 70% des milléniaux revendiquent la parentalité d'au moins une plante. PlantLife pourrait générer, selon ses fondateurs, 189 millions de dollars de revenus dans 5 ans, en s'attaquant au marché des plantes d'intérieur, qui représente environ 1,7 milliard de dollars. Le réseau social veut aussi étendre son domaine au jardinage, au bien-être ou à l'alimentation à base de plantes.

PlantLife souhaite favoriser les petits commerces locaux