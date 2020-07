Plante d'intérieur du mois: les plantes carnivores

Comment l'entretenir ?

Issue de milieux marécageux, la plante carnivore aimera les substrats acides et humides. Elle préférera l'eau de pluie, l'eau distillée ou l'eau de conduite douce. Si votre eau de conduite est dure, il est conseillé de la faire bouillir et de la faire refroidir avant de la donner aux plantes.



Pas besoin d'engrais, les plantes carnivores assurent elles-mêmes leur subsistance !



Il est conseillé de retirer les feuilles et calices marron morts afin d'éviter les moisissures. Il est aussi préférable de les rempoter tous les deux ans au printemps.

Enfin, ne donnez pas de viande à vos plantes carnivores ! Elle pourrait faire pourrir leurs pièges.