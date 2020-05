Plante d'intérieur du mois : le spathiphyllum.

Ses origines et caractéristiques

Aussi connu sous le nom de "Fleur de Lune", le spathiphyllum doit son appellation à deux termes grecs évoquant un calice et une feuille. Il nous vient des forêts de Colombie et du Venezuela. Il y trouve l'ombre et un environnement chaud et humide. Notre plante fait son arrivée en Europe en 1870 et y connaît un véritable succès.