Plante d'intérieur du mois : le rhipsalis

Le rhipsalis est de la famille des cactus. Mais à la différence de ses cousins, il n'est pas piquant. Il poussera rapidement avec de longues tiges retombantes ou en touffes montantes. Côté couleur, la plante tire vers le vert foncé à la base pour être plus parsemé à ses extrémités.

Il est originaire d'Amérique centrale et du Sud, d'Afrique et de quelques îles de l'océan Indien. Seul cactus que l'on trouve en milieu naturel en dehors de l'Amérique du Nord et du Sud, il produit de petites fleurs blanches, jaunes oranges ou rouges, qui se transformeront en baies une fois pollinisées.



Cerise sur le gâteau, il a le pouvoir de purifier l'air.