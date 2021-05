"Plant branding" : la revanche des plantes de mémé.

Dis-moi quelle plante tu as chez toi, je te dirai qui tu es. Le nouveau signe extérieur de réussite est... une plante à larges feuilles, graphiquement découpées, comme les Plantfluencers le font savoir sur les réseaux sociaux puisque mettre de la verdure chez soi, c'est ramener un peu de nature dont on manque tant en ces temps de semi-confinement .

Longtemps considérées comme des plantes de grand-mère, vieillottes et ennuyeuses, monstera, actea ou plantes cactées prennent leur revanche et deviennent même un symbole branché dans nos intérieurs. On aime.

Les marques ont elles aussi remarqué cette tendance. Jacquemus avait fait grand bruit en mars dernier. La marque de luxe avait ouvert une boutique de fleurs où l'on pouvait acheter son bouquet de renoncules avec, must du must, un tissu issu de chutes de collection des années précédentes. A 30 euros, tout de même.

Le monstera, de la ringardise à la branchitude.

Parmi les plantes les plus aimées, on trouve aussi l'areca, sorte de palmier altier et longiligne, et le dragonnier, cousin également du palmier.

Ces plantes conjuguent deux qualités essentielles : la facilité d'entretien et le look branché. Une aubaine pour ceux qui veulent s'emparer de la tendance sans avoir la main verte. Pour les empotés de l'arrosage, la tendance se décline en fleurs séchées ou en cactus.

En revanche, pas de pitié pour les géraniums : ils n'échappent pas à l'étiquette démodée. La mode a ses raisons...