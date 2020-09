Pharrell Williams vous aide à être plus écolo à la pause déjeuner

Des CD recyclés pour fabriquer des couverts réutilisables. C’est le nouveau projet de design signé Pharrell Williams qui s’est associé à un studio de design allemand pour réduire les déchets plastiques à usage unique. Des emballages alimentaires servent aussi à la production de ce set à transporter partout.

On connaît l’engagement de Pharrell Williams dans la restauration, avec les multiples projets que l’artiste a initiés, dont ceux aux côtés de son ami chef Jean Imbert. Pharrell Williams, c’est aussi un amoureux du design. Et l’interprète de "Happy" vient de faire d’une pierre deux coups en signant un set de couverts réutilisables aux courbes ultra-trendy.

Avec son studio I Am Other, Pharrell Williams a planché sur une toute nouvelle génération de couteaux et de fourchettes, en association avec l’agence de design berlinoise Pentatonic. Son coup de génie ? Utiliser des CD recyclés pour fabriquer du polycarbonate nécessaire à la production de cette petite panoplie à glisser dans sa box à déjeuner avant de partir au travail. Les poignées des couverts sont quant à elles réalisées en polypropylène, obtenu à partir d’emballages alimentaires. Et si à force d’utilisation, on a envie de se séparer du set à couverts, chaque composant se démonte pour être jeté dans la poubelle à recycler.

Pratique, l’équipement baptisé "The Pebble by Otherware" se compose d’un couteau, d’une fourchette, d’une cuillère, d’une paille et d’une paire de baguettes pliables qui se glissent dans une petite capsule en forme de galet à accrocher sur sa lunch box pour ne pas l’oublier, sinon à ajouter dans le panier à pique-nique. Compter 55 euros le set de couverts réutilisables, disponibles à l’adresse https://otherware.co.